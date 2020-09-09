İçişleri Bakanı Soylu: Etkisiz hale getirildiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kırmızı Kategori"deki Erol Volkan İldem ile "Gri Kategori"deki Fadime Çakıl'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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