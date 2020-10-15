İçişleri Bakanı Soylu ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu, "21. yüzyılın gelişmiş medeniyetleri ne yazık ki Orta Doğu'da istikrarsızlığa ve teröre senaristlik ve rejisörlük yapmaktadır" dedi. Soylu ayrıca, Türkiye'den ülkesine dönen Suriyelilerin sayısının 414 bin 61 olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21. yüzyılın gelişmiş medeniyetlerinin Ortadoğu'da istikrarsızlığa ve teröre senaristlik ve rejisörlük yaptıklarını söyledi.
Süleyman Soylu, "DEAŞ-PKK ve bunların uzantılarına karşı kurduğumuz saha baskısı, içerde terörle mücadelemiz, güvenliğimizin esas itibarıyla sınırlarımızın ötesinde başladığını net şekilde ortaya koymuştur. Bunu 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diye düşünenlere anlatıyorum. Libya'ya gidiyoruz, 'Libya'da ne işin var? Suriye'de ne işin var? Doğu Akdeniz'de ne işin var? Irak'ta ne işin var?' Keşke bir işimiz olmasaydı" dedi.
ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİLERİN SAYISI AÇIKLANDI
Soylu, "Sınır ötesi harekatlarımızla oluşturulan güvenlik sayesinde, bugüne kadar 414 bin 61 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü" diye konuştu.
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