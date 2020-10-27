İçişleri Bakanı Soylu’nun uğraştığı ailede son durum: Tedaviyi yarım bırakan baba yaşamını yitirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya eleştirel paylaşımlarda bulunduğu için hakkında ev hapsi kararı verilen ve polis kardeşi Ardahan’a sürülen Erdal Yılmaz’ın, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser tedavisi gören babası, bakacak kimsesi olmadığı için tedaviyi yarım bırakarak köyüne döndü. Baba Hüdayim Yılmaz, dün yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet, sosyal medyada “Maske” adlı hesabın kullanıcısı olan Erdal Yılmaz hakkında, hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Samanyolu TV’de konuşmalarını alıntılayarak eleştiren tweet’ler attığı için “hakaretten” soruşturma açıldığını, Yılmaz’ın evinin, kapısı kırılarak PÖH ekiplerince “silahlı terör örgütüne üye olmaktan” gece saatlerinde basıldığını gündeme getirmişti. Yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan Yılmaz, tweet atmaya devam ettiği iddia edilerek bir ay içinde yeniden gözaltına alınmış, Yılmaz’a bu kez de elektronik kelepçe takılarak ev hapsi verilmişti.
Yılmaz, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, İzmir’deki görevinden alınan polis kardeşinin prostat kanseri olan babasına baktığını, annesinin gözü kornea nakilli olduğu için görme kaybı olduğunu ve ikisinin de kendine tek başına bakamayacak durumda olduğunu belirtmişti. Tedavi gören 79 yaşındaki baba Hüdayim Yılmaz, polis oğlu Ardahan’a sürüldükten sonra, bakacak kimse olmadığı için kendi rızasıyla tedaviyi yarım bırakarak İzmir’in Şehitler köyüne, eşinin yanına döndü.
‘İKİ EVLADINI GÖREMEDEN’
Durumu evde giderek kötüleşen Hüdayim Yılmaz’ın geçen hafta içinde bilinci yarı açık hale geldi ve yemek yiyememeye başladı. Baba Yılmaz, dün sabah 06.00 sularında yaşamını yitirdi. Anne ve baba Yılmaz’ın yanlarında kimse olamadığı için ölüm bilgisini, köydeki bir komşuları 112’ye bildirdi.
Erdal Yılmaz, babasının ardından, “Kardeşim gidince, ‘Annen yalnız, ona bakacak kimse yok’ diyerek köye dönmüştü. Babam öldü, iki evladını göremeden, yapayalnız göçtü, gitti” dedi. Ev hapsindeki Yılmaz, cenaze işlemleri için savcılıktan izin bekliyor.
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