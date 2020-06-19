İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz. Ayrıca elektronik imza da buna yüklenecek.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2020 Cuma, 10:25
Abone Ol google-news



Video Haberler