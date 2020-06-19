İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz. Ayrıca elektronik imza da buna yüklenecek.
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