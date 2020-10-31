İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüse yakalandı

31 Ekim 2020 Cumartesi, 13:54

Odatv'de yer alan habere göre, Elazığ'da yaşanan depremin ardından bölgeye giderek, yardımları bizzat koordine eden Soylu, depremzedelerle içiçe bir görüntü vermişti. Dün yaşanan İzmir depreminin ardından, Soylu'nun bölgeye gitmemesi üzerine, sosyal medyada pekçok kişi "Süleyman Soylu nerede" sorusunu sordu.



Odatv'nin edindiği bilgiye göre Ankara'da aşırı derece artan koronavirüs önce Soylu'nun Ailesi'ni ardından Süleyman Soylu'yu vurmuştu. Tedavi altına alınan Soylu'nun kendisini karantinaya aldığı belirtildi. İzmir'e de bu yüzden gitmediği belirtildi. Haberde, Soylu'nun, yakınlarına "Çok gitmek istiyorum ancak hastalığım nedeniyle gidemiyorum" dediği aktarıldı.

İBRAHİM KALIN DA YAKALANDI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle karantinada olduğu öğrenildi.







