İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüse yakalandı
İzmir'de yaşanan depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeye giden bakanlar arasında olmaması üzerine, Soylu'nun koronavirüse yakalandığı belirtildi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle karantinada olduğu öğrenildi.
Odatv'de yer alan habere göre, Elazığ'da yaşanan depremin ardından bölgeye giderek, yardımları bizzat koordine eden Soylu, depremzedelerle içiçe bir görüntü vermişti. Dün yaşanan İzmir depreminin ardından, Soylu'nun bölgeye gitmemesi üzerine, sosyal medyada pekçok kişi "Süleyman Soylu nerede" sorusunu sordu.
Odatv'nin edindiği bilgiye göre Ankara'da aşırı derece artan koronavirüs önce Soylu'nun Ailesi'ni ardından Süleyman Soylu'yu vurmuştu. Tedavi altına alınan Soylu'nun kendisini karantinaya aldığı belirtildi. İzmir'e de bu yüzden gitmediği belirtildi. Haberde, Soylu'nun, yakınlarına "Çok gitmek istiyorum ancak hastalığım nedeniyle gidemiyorum" dediği aktarıldı.
İBRAHİM KALIN DA YAKALANDI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle karantinada olduğu öğrenildi.
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