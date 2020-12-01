İçişleri Bakanlığı, 18 AVM hakkında suç duyurusunda bulundu
İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde yurttaşların kalabalık halde bulunduğu yerlerde 4 gün boyunca yapılan koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine ilişkin denetimlerde, 135 alışveriş merkezine (AVM) para cezası kesildi, 18 AVM yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunuldu, maske zorunluluğuna uymayan 18 bin 747 kişiye idari para cezası verildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde yurttaşların kalabalık şekilde bulunduğu pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve toplu ulaşım araçlarına yönelik 26-29 Kasım tarihleri arasında yoğunlaştırılmış "Koronavirüs salgını" denetimleri gerçekleştirildi.
Denetimlerde 80 bin 637 personelin görev aldığı 24 bin 695 denetim ekibi görev yaptı. Ekipler, 8 bin 168 pazar yeri, 116 bin 854 toplum ulaşım aracı ile AVM'leri denetledi.
AVM denetimleri sonucunda tedbirlere aykırı davranan 135 AVM’ye para cezası uygulandı, 18 AVM yönetimi hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.
Maske zorunluluğuna uymadığı tespit edilen 18 bin 747 kişiye idari para cezası kesilen denetimler sırasında maske zorunluluğu dahil kuralları ihlal eden 3 bin 615 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı.
PAZAR DENETİMLERİ
Denetimlerde 116 bin 854 toplu ulaşım aracı kontrol edildi, 267 toplu ulaşım aracının kapasite sınırlamasına uymadığı belirlendi. Tedbirlere uymayan 586 toplu ulaşım aracına idari para cezası uygulandı.
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