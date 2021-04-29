İçişleri Bakanlığı 29 belediye hakkında 'Gri Pasaport Soruşturması' başlattı
İçişleri Bakanlığı, büyük çoğunluğu AK Partili olmak üzere CHP ve HDP’li belediyeleri de kapsayan 29 belediye hakkında 'Gri Pasaport Soruşturması' başlattı.
İçişleri Bakanlığı, büyük çoğunluğu AK Partili olmak üzere CHP ve HDP’li belediyeleri de kapsayan 29 belediye hakkında 'Gri Pasaport Soruşturması' başlattı. Soruşturma için 3 mülkiye müfettişi görevlendirildi.
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