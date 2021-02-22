İçişleri Bakanlığı kısıtlama bilançosunu açıkladı
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 31 bin 197 kişiye adli veya idari ceza uygulandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında bir açıklama yaptı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 19 Şubat Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 22 Şubat Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 31.197 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır" denildi.
Açıklamada, "Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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