İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleriyle ilgili son genelgeyi yayımladı
İçişleri Bakanlığı koronavirüse karşı son tedbirlerle ilgili genelgeyi yayımladı. Buna göre, hafta sonları saat10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. İlk sokağa çıkma yasağı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00'e kadar olacak.
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi.
Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecek.
Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.
Yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak.
Seyircisiz oynanacak spor müsabakalarındaki görevliler, şehirler arası toplu ulaşım aracı görevlileri ile bu araçlarla seyahat edeceğini belgeleyenler kısıtlamadan muaf olacak.
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile sınav görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak. İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek.
Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Genelgeye göre, koronavirüsle mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak.
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