İçişleri Bakanlığı normalleşme sürecinde merak edilen soruları cevapladı

03 Mart 2021 Çarşamba, 18:00

81 il risk durumuna göre 4 kategoriye ayrıldı. İçişleri Bakanlığı 1 Mart Pazartesi'den itibaren başlayan kontrollü normalleşme dönemine dair merak edilen soruları yanıtladı.



HES KODU ZORUNLU MU?

Genelge ile restoranların açık ve kapalı alanları için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılması zorunlu.

DERNEK LOKALLERİ GENELGEYE TABİ Mİ?

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki dernek lokalleri de genelge ile kıraathane ve çay bahçeleri için öngörülen şartları sağlamak koşuluyla akşam 19.00’a kadar açık olabilecek.

Sadece dernek üyelerine yüzde 50 kapasite şartına uygun şekilde hizmet verebilecek olan dernek lokallerinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecek.

Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde dernek lokalleri kapalı kalmaya devam edecek.

KAHVEHANELER VE KIRAATHANELERDE OYUN OYNANABİLECEK Mİ?

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki kahvehaneler, kıraathaneler, çay ve kır bahçeleri ile dernek lokallerinde salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecek.

Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde kahvehane, kıraathane gibi oyun oynanan iş yerleri, kapalı kalmaya devam edecek.

Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu/kafe gibi iş yerleri genelge kapsamında mı?

Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu/kafe gibi iş yerleri 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı genelge kapsamında olmayıp bu iş yerlerinin önceki genelgeler çerçevesinde tüm illerde kapalı tutulmasına devam edilecek.

İNTERNET KAFE/SALONU, ELEKTRONİK OYUN SALONU, BİLARDO SALONU, LUNAPARK

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi oyun ve eğlence yerleri genelgede belirtilen yüzde 50 kapasite sınırı ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecekler.

TEKEL BÜFELERİ

Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde kendileri için belirlenen usul ve esaslar ile açılış ve kapanış saatlerine uymak koşulu ile faaliyet gösterebilecek olup, tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kapalı kalmaya devam edecek.

60 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YURTTAŞLAR

Bakanlık, 'Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek olan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri nasıl olacak?' sorusuna da yanıt verdi.

Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı genelgede belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecek.

Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşların şehirlerarası seyahatleri için izin alınması gerekmeyecek.

Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabilecekler.

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecekler.



Çok yüksek risk grubundaki illerde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar için şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanımına dair kısıtlamaya devam edilecek.

CENAZELER VE TAZİYELERDE UYGULAMA NASIL OLACAK?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara uyulmak kaydıyla cenazelere katılacak kişi sayısına ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise halen uygulanmakta olduğu gibi cenazelere katılım 30 kişi ile sınırlandırılacak.

Tüm risk gruplarında taziye evlerinin kapalı tutulmasına devam edilecek ve evlerde veya başka yerlerde toplu taziye uygulamasına izin verilmeyecek.

HAMAM, SAUNA, MASAJ SALONU GİBİ YERLER SON GENELGEYE TABİ Mİ?

Hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerleri düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite sınırı uygulanmak şartıyla faaliyet gösterebilecekler.

Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı genelge doğrultusunda yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecekler.

KAMU KURUMLARINDAKİ KAPALI ÇAY OCAĞI/KANTİNLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çay ocağı ve kantinler, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu iş yerleri için yer alan esaslara uyulmak kaydıyla faaliyet gösterebilecekler.

RESTORANLARDA CANLI MÜZİK YAYINI YAPILABİLİR Mİ?

21/12/2020 tarih ve 21153 sayılı genelge, 02/06/2020 tarih ve 8591 sayılı genelge ile 30/05/2020 tarih ve 8556 sayılı genelgede açıkça belirtildiği üzere dans, oyun vb. amaçlı olanlar başta olmak üzere canlı müzik konusunda kısıtlama getirilmiş olup, restoranlarda canlı müzik etkinliğine izin verilmeyecek.