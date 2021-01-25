İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

25 Ocak 2021 Pazartesi, 11:04

İçişleri Bakanlığı'na son 4 yılın en yüksek sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu yıl 21'i merkez ve bin 751'i taşra teşkilatında olmak üzere bin 772 sözleşmeli personel alacağını duyuran İçişleri Bakanlığı’na başvurular bugün başladı. Alım kapsamında, bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında bin 462 personel görevlendirilecek. Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak. KPSS şartlı aranan personel alımında başvurusu kabul edilen adayların, 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre atamaları yapılacak.

29 Ocak’ta sona erecek olan personel alımı başvuru sürecinin başlamasıyla, başvuruların nasıl yapıldığı, hangi mesleklerden personel alımı yapılacağı konusu da araştırılmaya başlandı. Peki İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır? İşte İçişleri Bakanlığı personel alımı 2021 şartları ve e-Devlet başvuru ekranı…

BAŞVURU İÇİN E-DEVLET ŞİFRESİ ZORUNLU

Adaylar; Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na lise mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS(B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecekler. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağı için posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.

Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağı için adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunlu. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekiyor. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

İş Talep Formu’nu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basmaları gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek ve herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklar. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 29 Ocak 2021 tarihi saat: 17:30’a kadar bilgilerini yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarak başvuru işlemini tamamlamalılar.