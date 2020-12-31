İçişleri Bakanlığı: Sinema salonları 1 Mart'a kadar kapalı
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği'ne “Sinema Salonları” ile ilgili ek genelge gönderdi. Genelge ile 31 Aralık’a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart’ta uzatıldı.
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'sinema salonları' ile ilgili ek genelge gönderdi. Genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler alındığı hatırlatıldı. Alınan önlemler kapsamında sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin de 31 Aralık tarihine kadar durdurulması kararlaştırıldığı anımsatıldı. Gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
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