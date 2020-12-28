İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağının bilançosunu açıkladı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 40 bin 591 kişiye adli veya idari ceza uygulandı.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 40 bin 591 kişiye adli veya idari ceza uygulandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "21 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 25 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 40 bin 591 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık çalışanları başta olmak üzere, tüm kesimlerin büyük fedakarlıkları ve yürütülen sıkı denetimler sayesinde vaka sayılarında düşüş devam etmektedir. Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir.
Yeni yılı sevdiklerimizle birlikte sağlıklı ve huzurlu geçirebilmemizin için temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.
Aziz milletimize; tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."
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