İçişleri Bakanlığı: Vergi borcunu yapılandıracaklar kısıtlamadan muaf tutulacaklar
İçişleri Bakanlığı, vergi borcunu yapılandıracaklar ile vergi dairesi personelinin bugün 24.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresinin bugün saat 24.00'te sona ereceği anımsatıldı.
Açıklamada, "Ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacaktır" denildi.
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