İçişleri Bakanlığı: Vergi borcunu yapılandıracaklar kısıtlamadan muaf tutulacaklar

01 Mart 2021 Pazartesi, 18:39

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresinin bugün saat 24.00'te sona ereceği anımsatıldı.

Açıklamada, "Ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacaktır" denildi.