İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü yurttaşlara ilişkin genelge
Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek.
65 yaş ve üzerindeki yurttaşlar, 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.
65 yaş ve üzeri yurttaşlardan işletme sahibi esnaf tüccar sanayici serbest meslek sahipleri ile çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
Genelge ile 18-20 yaş arasındaki gençlerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.
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