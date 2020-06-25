İçişleri Bakanlığı’ndan 65 yaş ve üzerindekiler için yeni koronavirüs genelgesi

25 Haziran 2020 Perşembe, 11:17

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek.

Genelgeye göre, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.

Genelgede yer alan ifadeler şu şekilde:

* 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak.

* 65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek.

* 65 yaş ve üzerindekiler, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni, otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecek.