İçişleri Bakanlığı’ndan 65 yaş ve üzerindekiler için yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek.

AA
25 Haziran 2020 Perşembe, 11:17
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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek.

Genelgeye göre, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.

Genelgede yer alan ifadeler şu şekilde: 

* 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak.  

* 65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek.  

* 65 yaş ve üzerindekiler, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni, otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecek.


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