İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile kayak tesisleri ile ilgili genelge
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Covid-19 tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Covid-19 tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi.
Konaklama tesisleri için saat 22.00'den sonra getirilen müzik yayını yasağı kayak otellerinde kısıtlamanın olduğu süre ve günlerin tamamını kapsayacak.
Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek tedbirler alınacak, etkinliklere müsaade edilmeyecek.
Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun alanlar düzenlenecek.
Kayak merkezlerindeki otel ve tesislerde Covid-19 tedbirleri, il/ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlilerince düzenli olarak denetlenecek.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- Korkunun ve zavallılığın eseri
- 'Keyif çayı' programına şöförlerden isyan
- Erdoğan Saadet’i üçe böldü
- Araca bindirilerek kaçırılan Gökhan Güneş evine döndü
- Alevilerin evleri yine işaretlendi
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Avrupa Konseyi'nden Kavala açıklaması
Video Haberler
- Karısı tarafından sopa ve satırla darbedildi
- Alaska semalarında Kuzey Işıkları'nın müthiş şovu
- Kahramanmaraş'ta yük treni ile TIR böyle çarpıştı
- Dikkat! Et tüketirken sakın bunu yapmayın
- Korkunç an: İtfaiye erinin başına klima düştü
- Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli böyle yakalandı
- Habertürk TV sunucusu zamlara böyle isyan etti
- Bankada borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştı
- Dikkat! Prof. Dr. Tevfik Özlü'den korkutan uyarı
- Ekrem İmamoğlu'ndan GTA 5 göndermeli hijyen paylaşımı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- Korkunun ve zavallılığın eseri
- 'Keyif çayı' programına şöförlerden isyan
- Erdoğan Saadet’i üçe böldü
- Araca bindirilerek kaçırılan Gökhan Güneş evine döndü
- Alevilerin evleri yine işaretlendi
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Avrupa Konseyi'nden Kavala açıklaması