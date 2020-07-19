İçişleri Bakanlığı'ndan Bakan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

19 Temmuz 2020 Pazar, 18:15

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün bazı internet sitelerinde "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Soylu'nun oğlu da konuştu" şeklinde bir sosyal medya paylaşımının haberleştirildiği belirtildi.

Söz konusu Twitter hesabının Bakan Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu’ya ait olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımızın oğlunun bahse konu sosyal medyada hesabı bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu paylaşımın Sayın Bakanımızın oğluna aitmiş gibi ilişkilendirilmesi anlamsızdır. Sayın Bakanımızın oğlu adına açılan sahte hesapla ilgili de gerekli işlem başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Engin Levent Soylu ya ait olduğu idda edilen @ELSoyluu isimli Twitter'daki hesabından babası Süleyman Soylu ile AKP'li Mehmet Metiner'in CNN Türk'teki tartışmasının görüntülerini paylaşarak, "Kimler kimlerin kaşığıyla siyaset yapıyor hepsi belli" denilmişti.