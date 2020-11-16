İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İBB Başkanı 'Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıktığı için soruşturma açıldı' açıklaması üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıktığı için soruşturma açıldığı iddiasıyla ilgili, "İfade talep yazısında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul Projesi'ne kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır."
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