İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' soruşturması

16 Kasım 2020 Pazartesi, 09:42

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul projesine karşı çıkması nedeniyle soruşturma açıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamayı, Fox TV'de canlı yayın konuğu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptı. Akşener, Sayın Abdülhamit Gül’ün açıklamalarını dinledim inşallah dediğini yapar ama Sayın İmamoğlu’na Kanal İstanbul’a karşı çıktığı için devlete karşı çıkmaktan soruşturma açıldı. Soruşturmanın özelliği şu: Devletin projesine karşı çıktığı için bölücülük yapmakla suçlanıyor. Bütün bunlar nedir? Bütün bunlar sistemin tartışılmadığı, yamalı bohçaya döndüğü sistemin getirdiği sonuçlar." dedi.

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN'DAN AÇIKLAMA

Akşener'in açıklaması üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun, soruşturmanın gerekçesi üzerine açıklamada bulundu.

Ongun soruşturmaya ilişkin Twitter üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener ’in bugün FOX TV’de yaptığı, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında açılan Kanal İstanbul soruşturması açıklaması doğrudur.

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında “Ya Kanal Ya İstanbul” “Kanal İstanbul’a Kimin İhtiyacı Var” afişleri ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı tebliğ edilmiştir.



Bu inceleme kapsamında afişlerin Anayasa'nın 104., 123. ve 127. maddelerinde belirtilen "İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı" iddialarıyla yazılı ifadesinin 7 gün içinde verilmesi istenilmiştir."











