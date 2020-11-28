İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni genelge

28 Kasım 2020 Cumartesi, 18:34

Genelgeye göre, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere yemek hizmeti verebilecek. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar dışarıya paket servisi yoluyla satış yapamayacak. Denetimlerde, lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin otel ve konaklama tesislerince kimlik bildirme kanunu çerçevesinde kolluk kuvvetlerine yapılan bildirimdeki kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecek. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarında saat 22.00’den sonra her türlü müzik yayınına yapılamayacak.



