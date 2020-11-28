İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni genelge
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ve yurttaşların ihbar/şikayetlerinde; bazı otel ve konaklama tesislerinin restoran ve lokanta kısımlarına şartları taşımayan kişileri kabul ettiğinin, kısıtlamaları aşmak için konaklama da eklenerek müzikli-yemekli eğlence programı paketleri sattığının tespit edilmesi üzerine, İçişleri Bakanlığı valiliklere “konaklama tesislerindeki restoranlar” konulu genelge gönderdi.
Genelgeye göre, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere yemek hizmeti verebilecek. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar dışarıya paket servisi yoluyla satış yapamayacak. Denetimlerde, lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin otel ve konaklama tesislerince kimlik bildirme kanunu çerçevesinde kolluk kuvvetlerine yapılan bildirimdeki kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecek. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarında saat 22.00’den sonra her türlü müzik yayınına yapılamayacak.
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