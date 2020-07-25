İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kurban Bayramı' genelgesi
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu talimat gönderildi.
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu talimat gönderildi.
Kurban Bayramı'na yönelik talimata göre 29 Temmuz-4 Ağustos'ta kara yollarında 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görev yapacak.
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