İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kurban Bayramı' genelgesi

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 11:03

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu talimat gönderildi.

Kurban Bayramı'na yönelik talimata göre 29 Temmuz-4 Ağustos'ta kara yollarında 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görev yapacak.

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