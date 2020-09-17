İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması

17 Eylül 2020 Perşembe, 07:59

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak- Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, 17 Eylül 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, 2 adet M- 16 piyade tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü kaydedildi.