İçişleri Bakanlığı'ndan 'PKK' açıklaması

İçişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor, ikna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 2 terörist daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

DHA
02 Kasım 2020 Pazartesi, 16:00
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