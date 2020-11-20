İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin önemli açıklama
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyuna yönelik yanlış bilgilendirmelere açıklık getirdi.
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanacak koronavirüs kısıtlamalarına yönelik karışıklıklara açıklık getirmek amacıyla yeni bir açıklama yayınladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarımızda sokağa çıkma kısıtlamasının bu akşam saat 20.00’de başladığı yönünde haberler mevcuttur. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ilk uygulama genelgede de belirtildiği gibi 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20:00’den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar olacaktır" denildi.
Bakanlıık ayrıca, "Genelgemizde diğer belirtilen tedbirler ise restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerlerinin paket servis ve gel al şeklindeki hizmetleri ile diğer hususlar bu akşam 20.00’de yürürlüğe girmiştir" bilgisine de yer verildi.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamındaki genelgesi üzerine bazı işyerleri saat 20.00'de kapatıldı. Genelge kapsamında restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerlerinin paket servis ve gel al şeklindeki hizmetlerine ilişkin kısıtlamalar bu akşam saat 20.00'de yürürlüğe girdi.
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