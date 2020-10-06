İçişleri Bakanlığı’nın erteleme kararına karşın genel kurul çağrısı: Yasağın dayanağı yok

06 Ekim 2020 Salı, 02:00

İçişleri Bakanlığı, 2 Ekim tarihinde yayımladığı genelge ile 1 Aralık’a kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ile kooperatiflerce düzenlenecek etkinliklerin ertelendiğini bildirdi. Genelge doğrultusunda ise valilikler Umumi Hıfzıssıhha kararı kapsamında 1 Aralık’a kadar kentlerdeki etkinliklerin ertelendiğini duyurdu. Kararın Ekim ayının 2. Haftasında yapılacak olan baro seçimlerini ertelemeye dönük bir hamle olduğu, Ankara, İstanbul ve İzmir’de birden fazla baro kurulmasının önünü açarak TBB’nin delege yapını değiştirmeye yönelik olduğunu söyleyen barolar erteleme kararına karşı yasal yollara başvurdu. İstanbul barosuna kayıtlı avukatların oluşturduğu 13 ayrı grup da ortak açıklama yayımlayarak İstanbul’da genel kurulun planladığı gibi 10-11 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacağını duyurarak katılım çağrısı yaptı. Baronun mevcut yönetimi ise bu çağrıcılar arasında yer almadı.

Yapılan ortak yazılı açıklamada, Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu, 2 Ekim tarihli kararı ile İstanbul Barosu Genel Kurulu’nun iptaline kararının hukuki dayanağı olmayan, normlar hiyerarşisine aykırı, siyasi nitelikte bir karar olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Baro genel kurullarına yönelik bu ertelemenin tek sebebi, Baroların bağımsızlığına müdahale niteliğinde siyasi iktidara yandaş baroların kurulmasına zaman kazandırmak ve TBB genel kuruluna müdahale etmektir. İstanbul Barosu genel kurulunun hukuk dışı yöntemlerle engellenmesine, Barolar üzerinde siyasi operasyonlar yapılmasına, Baro organlarına aday olma, seçme ve seçilme haklarımızın gaspına seyirci kalmayacağız. Genel kurulun planlanan ikinci toplantı günü olan 10-11 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezinde olacağımızı duyuruyor, İstanbul Barosu Genel Kurulunu oluşturan baromuz üyesi tüm meslektaşlarımızı Baroların bağımsızlığını, seçme ve seçilme haklarımızı savunmak üzere genel kurula katılmaya çağırıyoruz.”

YSK’YE BAŞVURU

Bu arada, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan ise İlçe Seçim Kurulu’nun baro seçiminin ertelenmesi kararına karşı “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulundu. Başvuruda genel kurul ve seçimlerin yapılmasına karar verilmesi talep edildi. İl Seçim Kurulu’nun ve Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun bir genelge ile seçimleri erteleme ya da iptal etme hakkının bulunmadığının anımsatıldığı dilekçede, yapılan tüm işlemlerin yok hükmünde ve kanunsuz olduğu kaydedildi.

SENDİKALAR YASAK DIŞINDA

İçişleri Bakanlığı’nın erteleme kararının ardınan Ankara Yüksek Seçim Kurulu’na başvuran Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu’na (KESK) olumlu yanıt geldi.

KESK, Ankara Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak 10-11 Ekim tarihlerinde kendilerine bağlı Yapı Yol Sendikası Genel Kurulu’nun genel kurulunun ertelenmesi halinde seçim kuruluna bildirim yapılıp yapılmamasını sordu. Yüksel Seçim Kurulu tarafından verilen yanıtta sendikaların il hıfzıssıhha kurulu kararının dışında kaldığı belirtilerek genel kurullarını yapabilecekleri aktarıldı.