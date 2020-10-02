İçişleri'nden 'darbe' yanıtı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Kars Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki gösteren açıklamasıyla ilgili, "Asıl demokrasiye darbe, yerel yönetimleri teröre destek kapısı olarak kullanmaktır" dedi.

DHA
02 Ekim 2020 Cuma, 15:54
İçişleri'nden 'darbe' yanıtı
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Kars Belediyesi'ne kayyım atanmasını 'Demokrasiye açıkça darbe yapmaktır' sözleriyle eleştirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı da Twitter hesabından, Torun'un eleştirisinin yer aldığı haberi paylaşıp, Torun'u etiketleyerek, şunları kaydetti:

"Asıl demokrasiye darbe, yerel yönetimleri teröre destek kapısı olarak kullanmaktır. Demokrasiye bağlı, kanunlara uyan belediyelerle terörü destekleyen belediyeleri, kanunların bakanlığımıza verdiği yetkiyle birbirinden ayırdığımız için teşekkür etmeniz gerekir" dedi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler