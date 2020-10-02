İçişleri'nden 'darbe' yanıtı

02 Ekim 2020 Cuma, 15:54

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Kars Belediyesi'ne kayyım atanmasını 'Demokrasiye açıkça darbe yapmaktır' sözleriyle eleştirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı da Twitter hesabından, Torun'un eleştirisinin yer aldığı haberi paylaşıp, Torun'u etiketleyerek, şunları kaydetti:

"Asıl demokrasiye darbe, yerel yönetimleri teröre destek kapısı olarak kullanmaktır. Demokrasiye bağlı, kanunlara uyan belediyelerle terörü destekleyen belediyeleri, kanunların bakanlığımıza verdiği yetkiyle birbirinden ayırdığımız için teşekkür etmeniz gerekir" dedi.