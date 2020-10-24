İçişleri’nden ‘sahte içki’ açıklaması
Emniyet ve jandarma birimlerince bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içki ele geçirildi.
2020 yılında 2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu gerçekleştirilmişti. Yapılan operasyonlarda 3 bin 547 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilmiş, 142 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir.
Son zamanlarda meydana gelen alkollü içki zehirlenmesine bağlı yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili olarak yakalanan 100 şüpheliden 40'ı tutuklanmıştır.
Ölümlere sebebiyet veren sahte alkollü içkilerin bir kısmının marketlerde satılan yüzey temizleyicilerinden, bir kısmının da metanol oranı yüksek olan etil alkol etiketli ürünlerden üretildiği tespit edilmiştir.
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