İçişleri'nden 'silahlı selefi dernekler' açıklaması
Bazı selefi derneklerin silahlandığı iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından tahkikat başlatıldığını kaydeden Bakan Yardımcısı Ersoy, "Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir" ifadelerini kullandı.
'Cübbeli Ahmet' diye bilinen, İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, 2 bin selefi derneğin silahlandığını öne sürmüş, "İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız" demişti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, günlerdir ülke gündeminde olan bu konu üzerine bir açıklama yaptı. Bakan Yardımcısı Ersoy, Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"1.Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır. İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı’nca da konunun önemine binaen 1,5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
2.Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değildir.
Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Md.lüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır.
3.Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.."
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