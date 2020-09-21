Ünlü: Dronla saldırı uyarısı aldım
'2 bin silahlı Selefi derneği var' diyen Cübbeli Ahmet, Emniyet'ten kendisine sıkça uyarılar yapıldığını, son olarak 'dron'la saldırı yapılacağı konusunda Emniyet'ten uyarıldığını söyledi.
İsmailağa Cemaati'nden 'Cübbeli Ahmet' adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, savcıların kendisini çağırması durumunda silahlanan selefi derneklerden en az 150’sinin ismini vermeye hazır olduğunu söylediğini açıklamıştı. Cübbeli Ahmet, söz konusu iddialarıyla ilgili bilgiye nereden ulaştığını açıkladı.
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Ünlü, yasadışı silahlanma konusunda genel bir bilgiye sahip olduğunu, değişik illerdeki arkadaşlarından da illerdeki bu tehlikeli silahlanma konusunda edindikleri bilgileri dinlediğini kaydetti. Ünlü şunları söyledi:
“Televizyonda, IŞİD'in alt yapısını oluşturan selefi yanlısı 2 bin civarında dernek kurulduğunu ve bunların silahlandığını söylemiştim. Cumhuriyet Savcısından çağrı bekliyorum. Çağrı gelebileceğini dikkate alıp bu konuda bazı hazırlıklar yaptım, somut bilgiler edinmeye çalıştım. O derneklerden silahlandığını öğrendiğim yaklaşık 150'sini isim isim çıkarttım. Özellikle Konya, Batman, Adıyaman başta olmak üzere çok sayıda ilde geniş bir silahlanma var.”
"EMNİYET'TEN UYARILDIM"
IŞİD'in, alt yapısını oluşturan selefi yanlısı derneklerin ya da belli isimler etrafında toplanan grupların taban edinme gayreti içinde olduğuna dikkat çeken Ahmet Mahmut Ünlü, bu bilgilere nereden ulaştığına ilişkin soruya şu karşılığı verdi:
“Değişik illerde arkadaşlarımız var. Bunların anlattıkları, bize dikkatli olmamız için yapılan uyarılar var. Bana dönük de bazı eylem hazırlıkları olduğuna ilişkin Emniyet'ten bana sıkça uyarılar yapılıyor. Son olarak dronla saldırı yapılacağı konusunda Emniyet'ten uyarıldım. Elimizden geldiğince dikkatli oluyoruz tabi.”
"BAZILARI BASINA İNTİKAL EDİYOR"
IŞİD'in faaliyetlerini gizli olarak yürüttüğünü, kendi içinde yaşanan olaylardan bazılarının da basına intikal ettiğini hatırlatan Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Son olarak Konya'da Emrah A. isimli kişi 4 arkadaşı tarafından öldürüldü. Emrah A.'nın IŞİD'in sözde istihbarat elemanıyken, 4 arkadaşı tarafından ‘Dinden çıktığı' gerekçesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Bu olayla ilgili olarak 3 kişi tutuklandı. Bu konularda bazı videolar da var. Bilgileri ilgili makama bildirmek vatandaşlık görevidir.”
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