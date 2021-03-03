İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması! 4 gün muaf olacaklar

Yüksek Seçim Kurulu’nun talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı valiliklere bir sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi gönderdi.

AA
03 Mart 2021 Çarşamba, 13:20
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İçişleri Bakanlığı, YSK'nin talebi doğrultusunda yeni bir kısıtlama genelgesini illere gönderdi. 

İçişleri Bakanlığı tarafından YSK'nin talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelgeye göre, 7-14-21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak seçmenler "yüksek" ve "çok yüksek" risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.


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