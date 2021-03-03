İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması! 4 gün muaf olacaklar
Yüksek Seçim Kurulu’nun talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı valiliklere bir sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, YSK'nin talebi doğrultusunda yeni bir kısıtlama genelgesini illere gönderdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından YSK'nin talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelgeye göre, 7-14-21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak seçmenler "yüksek" ve "çok yüksek" risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.
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