İçki satışında yeni gelişme! Cezası var
22.00'den sonra alkollü içki satışına ilişkin düzenleme TBMM'den geçti: 320 bin liraya kadar cezası var.
Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin kabul edilen maddelerine göre, alkollü içkileri otomatik satış makineleriyle satan, oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edenler ile basın, yayın yoluyla tüketicilere satan, postayla satışını yapanlara 20 binden 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.
Saat 22.00 ila 06.00 arasında alkollü içki satışı yasağına aykırı hareket edenlere 65 binden 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.
Alkollü içkileri 18 yaşını doldurmamış bireylere satan veya sunanlar ile 22.00-06.00 saatlerinde perakende olarak satanların, bu fiilin işlenmesinden sonraki 5 yıl içinde üçüncü defa söz konusu yasağı ihlal etmeleri halinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca tüm perakende alkollü içki ve açık alkollü içki satış belgeleri iptal edilecek. Bu kişilere 2 yıl süreyle söz konusu belgenin yenisi verilemeyecek.
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e yanıt gecikmedi
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Hollywood efsanesi Robert Redford’ın acı günü
- Yeni Zekeriya Öz, Akın Gürlek'tir
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- 'Yüzyılın projesi' meğer yokmuş!
- DSÖ yeni tehdidi açıkladı
- Zindaşti’nin yeğeni kaçırıldı
- Derin kırılma
Video Haberler
- Bisiklete böyle bindi, gözaltına alınınca ülke karıştı
- Utandıran görüntü için istenen ceza belli oldu
- Laf atma cinayetinde milli sporcunun cezası belli oldu
- “Pis Araplar” deyip bıçakla saldırdılar!
- Önünü kestiği sürücüye küfürler edip yumrukla saldırdı
- Üç CHP milletvekilinden gazeteciler için ortak çağrı
- Genç kızı takip edip taciz etti
- Kutup ışıkları uzaydan böyle görüntülendi
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin önemli açıklama
- AKP'nin Sen Kimsin kampanyasına kadınlardan yanıt
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e yanıt gecikmedi
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Hollywood efsanesi Robert Redford’ın acı günü
- Yeni Zekeriya Öz, Akın Gürlek'tir
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- 'Yüzyılın projesi' meğer yokmuş!
- DSÖ yeni tehdidi açıkladı
- Zindaşti’nin yeğeni kaçırıldı
- Derin kırılma