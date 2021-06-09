İcra ve İflas Yasası TBMM'de kabul edildi

09 Haziran 2021 Çarşamba, 23:15

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kabul edilen yasa ile konkordato kurumunun daha işlevsel hale getirileceği ileri sürülüyor. Yasa gerekçelerine göre iflas tasfiyesi daha etkin şekilde yürütülecek, tazminat hesaplamalarında, değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.

'TOPLUMSAL BARIŞI SAĞLAYAMAZ'

Yasanın görüşmeleri sırasında CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sadece bankaların ve finans odaklarının kayırıldığı bir icra hukuk sisteminin halkı sefalete sürükleyeceğini belirterek, "Alacaklının, borçlunun, üçüncü şahısların menfaatlerini uzlaştırmayan İcra, toplumsal barışı sağlayamaz" demişti.

Çiftçinin bankalara borcunun 146,6 milyar dolar olduğunu dile getiren Antmen, "Eğer siz, Kanun gereği gayrisafi milli hasılanın yüzde birini çiftçiye vermek zorundayız ya bunu verseniz, çiftçinin borcu kalmayacak. Bunu vermiyorsunuz, Demirören Holding, Ziraat Bankasından aldığı kredinin şu ana kadar ne kadarını ödedi? Faiz ödemesi yapıldı mı?" diye sordu.