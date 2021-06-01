İcra ve İflas Yasası'nda yapılacak değişiklikler işçiyi mağdur edecek

01 Haziran 2021 Salı, 04:00

AKP’nin İcra ve İflas Yasası ile Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçti. Teklifin kritik maddelerinden birisini işçi alacakları ile ilgili düzenleme oluşturuyor. İddialara göre düzenleme ile konkordato sürecinde finans kuruluşlarının alacakları, işçi alacaklarının önüne geçiriliyor. Edinilen bilgiye göre birçok firma yurtdışından kredi kullandı. Ancak kredi alan firmalar konkordato ilan etmeye başladı. Bunun üzerine yurtdışından kredi verenler, “ya paramızı geri alamazsak” telaşına düştü, Dünya Bankası da devreye sokuldu. Adalet Komisyonu’nun CHP’li üyeleri teklife karşı çıkarak şu nedenlerle muhalefet şerhi koydu:

“Teklifle konkordato sürecindeki iflas idare memurlarının niteliklerini artırma öncelikli amaç olarak ifade edilmesine karşın asıl amacın konkordato sürecinde borçlunun bazı mallarının satışına imkân verilmesi ve elde edilen gelirin rehinli alacaklı konumunda bulunan finans kuruluşlarına aktarılmasıdır. Konkordato süreciyle zaten mağdur durumuna düşen işçilerin alacakları ise geri sıralara kaymaktadır. Bu düzenlemeye karşı yaptığımız ısrarlı itirazlar sonuç vermemiştir.”

Şerhte, emek-sermaye dengesinin sermaye lehinde bozulduğuna işaret edilerek süreceği kesin olan ekonomik çöküşte işçinin daha da fazla mağdur olacakları kaydedildi.