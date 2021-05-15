İçtaş’ın uçmayan yolcu Zafer’i

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:45

AKP iktidarının kamu kaynaklarının uzun yıllar boyunca belli şirketlere aktarılma aracına dönüşen Yap-İşlet-Devret modelinin simge yatırımlarından olan Zafer Uluslararası Havalimanı yeni bir rekor kırdı.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre; iktidarın gözde şirketlerinden İçtaş tarafından inşa edilen ve 2044 yılına kadar yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı’na, 2021’in ilk dört ayı için garanti edilen ortalama yaklaşık 440 bin yolcuya karşı 61 yolcu uğradı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Yolu, Akkuyu Nükleer Santralı, havalimanları, limanlar, otoyollar gibi mega projelerin ihalelerini alan IC İçtaş, kendi açıkladığı rakamlara göre Zafer Havalimanı için 50 milyon Avro yatırım yaptı.

2044 yılına kadar havalimanını işletme hakkı devredilen şirkete, her yıl artan sayıda yolcu garantisi de sağlandı. Havalimanının açıldığı 2012 yılından bu yana havalimanından 10 milyon 233 bin 144 yolcunun gideceği öngörülerek şirkete garanti verildi. Ancak havalimanını kullanan yolcu sayısı bu dönemde 318 bin 996’da kaldı. Pandemi ile birlikte de havalimanındaki trafik durma aşamasına geldi.

Her yıl yolcu sayısı azalmasına karşın sözleşme gereği şirket, artan tutarda garanti ödemesini kasasına koydu.

Covid 19 salgını nedeniyle düşen yolcu sayısının Zafer Havalimanı’na yansıması daha da dramatik oldu. Kütahya-Afyon-Uşak illerinin kullanacağı öngörüsüyle inşa edilen Zafer Havalimanı’nı 2020'de 16 bin 645 yolcu kullandı.

Ancak 1 milyon 279 bin 352 yolcu için garanti verildiğinden şirkete uçmayan yolcular için 6 milyon 738 bin Avro garanti ödemesi yapıldı. 2021 garantisi ise bir önceki yıla göre 38 bin 381 yolcu artışla 1 milyon 317 bin 733 olarak belirlendi. Ancak yılın ilk dört ayında uçan yolcu sayısı 61’de kaldı. Ocak, şubat ve nisan aylarında havalimanına hiç yolcu geliş gidişi olmadı.

2021 yılı boyunca iç hatlarda 775 bin 137 yolcu, dış hatlarda 542 bin 596 yolcu garantisi verilen havalimanını iç hatlar yolcusu kullanmadı, sadece 61 kişi yurtdışına gitti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin açıkladığı istatistiklere göre, yolcu trafiği tahminindeki sapma yüzde 95’in altına düşmeyen havalimandaki yolcu gerilemesi geçen yılın aynı dönemine göre, bu yıl yüzde 100 oldu.

2012’den bu yana yıllık ortalama sapma yüzde 96 olan havalimanından uçmayan yolcular için bu güne kadar yaklaşık 46 milyon Avro garanti ödemesi yapıldı.

2021’DEN SONRASI KÂR

Havalimanı için 50 milyon Avro yatırım yapan şirket 2021 sonunda yatırımının karşılığını fazlasıyla almış olacak. 2020’de IC İçtaş'a 6 milyon 738 bin Avro ödeme yapıldı.

Yolcu garantisi olarak dolayısıyla ile şirkete dokuz yıl boyunca ödenen para ise 45 milyon 891 bin 152 Avro oldu. Devlet kasasından IC İçtaş firmasına 29 yıl 11 aylık garanti süresinin sona ereceği 2044 yılına kadar yapılacak ödemenin 208 milyon 131 bin 332 Avro'yu bulacağı hesaplanıyor.

HER UÇAKTA 6 BİN 335 YOLCU UÇMALI

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz: “Zafer Havalimanı AK Parti’nin plansızlığının, hesapsızlığının ve öngörüsüzlüğünün bir anıtı niteliğinde. Zafer Havalimanı bütünüyle kamu zararıdır.

Yüzde 99 zarar garantili, adeta hayali bir havalimanıdır. 2021 yılı için Hazine’nin garanti ettiği toplam yolcu sayısı 1 milyon 317 bin 733. AK Parti’nin 2021 yılı uçuş planlamasına göre; havalimanında haftada 4 güne birer iç hat seferi koyuluyor. Yani yılda 208 iç hat seferi yapılacak.

Uçakların tümü dolu uçsa bile yılda en çok 40 bin yolcu uçabileceği için, Zafer havalimanının 2021 yılı tutturulamayan yolcu sayısının yüzde 99’un üzerinde olacağı anlaşılıyor. AK Partinin uçuş planı o kadar gerçeklikten kopuk ki, Hazine’nin zarar etmemesi için planlanan her uçakta en az 6 bin 335 yolcunun uçması gerekiyor.”