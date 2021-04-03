Zafer Havalimanı için verilen garanti ödemesinin ertelenmesi 'uygun' bulunmadı

03 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Zafer Havalimanı için devletin verdiği yolcu garantisinin söz verilenin çok altında kaldığı ortaya çıkmıştı. TBMM KİT Komisyonu üyesi CHP’li milletvekilleri, komisyon başkanlığına bir önerge vererek sözleşmedeki “mücbir sebepler gereği” koronavirüs salgınının göz önünde bulundurularak 2020 yılı için ödenmesi gereken 6 milyon 738 bin 310 Avro’nun ertelenmesini ya da borcun silinmesini istemişti. Önerge, AKP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti. Konunun görüşüldüğü KİT Komisyonu toplantısında söz alan CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, koronavirüsün mücbir sebep olup olmadığını sormuştu. Yavuzyılmaz’a gelen yanıtta işletme ile şirket arasından imzalanan uygulama sözleşmesinde salgın hastalığın bir mücbir sebep olarak tanımlandığı belirtilmişti. Yanıtta, “Yaşanan süreçte mücbir sebep halinin gerekçe gösterilerek edimlerin askıya alınmasını talep etmenin kamu menfaatına uygun olmayacağı değerlendirilmektedir” denilmişti.

SUÇ DUYURUSU

Gelen yanıtı Cumhuriyet’e değerlendiren Yavuzyılmaz, “2020 yılında tutturulamayan yolcu sayısı, garanti edilenin yüzde 99’u seviyesine ulaştı. Yani kamu adına bakarsak bardağın yüzde 99’u boş. Önceki yıllarda da durum farklı değil. 2012 - 2020 yılları arasında ortalama hata payı yüzde 97. Havalimanının kamuya devredileceği 2044 yılına kadar bu yüzde 97’lik hata payı devam ederse görevli şirketin kasasına Hazine garantisi olarak 208 milyon Avro para girecek. Bu tümüyle kamu zararıdır. Zafer Havalimanı hayali bir iştir. Neredeyse hiç uçak inmediği, kalkmadığı ve yolcusu bulunmadığı halde Hazine, bu şirkete 208 milyon Avro ödeyecek. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum” dedi.

