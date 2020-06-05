İdlib'de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda bir askerin şehit olduğunu, iki askerin yaralandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi, "İdlib'de 5 Haziran'da zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."
AİLESİNE ŞEHİT HABERİ ULAŞTI
Ambulansa yapılan saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin şehit düştü. Şehidin Samsunlu olduğu öğrenildi. Şehidin haberi yetkililer tarafından, Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
Video Haberler
- Depreme canlı yayında yakalandılar
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına tehdit
- Marmaris'te kan donduran görüntüler! Yürümeye devam etti
- Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken anlar!
- 16 kişide koronavirüs çıktı! Mahalle karantinaya alındı
- İş insanı, 2 kadın arkadaşı tarafından öldürüldü
- Kendisini böyle tanıttı... Valiklik yalanladı
- İstanbul'da gasp dehşeti kamerada
- Adıyaman'da şaşkına çeviren görüntüler
- ABD'de polisin yere ittiği yaşlı adam ağır yaralandı