İdlib'de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

05 Haziran 2020 Cuma, 23:18

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi, "İdlib'de 5 Haziran'da zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

AİLESİNE ŞEHİT HABERİ ULAŞTI



Ambulansa yapılan saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin şehit düştü. Şehidin Samsunlu olduğu öğrenildi. Şehidin haberi yetkililer tarafından, Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

