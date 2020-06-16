İdlib’de TL kullanılmaya başlandı

16 Haziran 2020 Salı, 02:00

DW Türkçe’nin haberinde, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam’a bağlı Kurtuluş Hükümeti’nin maaş ve yevmiye ödemelerini bu ay Türk Lirası ile yaptığı bildirildi. Hükümetin ekonomi biriminden sorumlu olan Basil Abdülaziz, “simsarlara ve döviz bürolarına” da günlük işlemlerde Suriye Lirası yerine Türk Lirası kullanılması yönünde talimat verdiğini söyledi. Birleşmiş Milletler, 11 Haziran tarihinde İdlib’e “büyük” miktarda Türk parası sokulduğunu açıklamıştı.

Fransız haber ajansı AFP muhabiri de pazar günü bölgedeki bir döviz bürosunda çantalar dolusu madeni ve banknot halinde Türk parası gördüğünü bildirdi. AFP, ayrıca bazı benzin istasyonlarında da fiyatların TL bazında listelendiği bilgisini geçti. Kurtuluş Hükümeti geçen hafta da bir ekmeğin fiyatını 2 Türk Lirası olarak belirledi.