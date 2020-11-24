IEA Başkanı Birol, küresel enerji yatırımlarının hızla düştüğünü açıkladı

24 Kasım 2020 Salı, 06:00

Bu amaçla düzenlenen dijital toplantıda konuşan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, enerji sektörünün büyük şok süreci yaşadığını belirterek şu noktalara dikkat çekti: “Enerji kullanımı bu yıl yüzde 5 düşecek. Bu düşüş 2008 küresel kriz döneminden 7 kat fazla. En büyük darbeyi petrol aldı. Sadece yenilenebilir direniyor. Özellikle güneş. Yeni santral yatırımlarının yüzde 50’si güneş. Genel enerji yatırımları ise yüzde 18 düştü. Enerji şirketleri yatırımları azaltıyor, işçi çıkarıyor. Sektörde işsiz kalanlar 4 milyon kişiye ulaştı. Bunlar çoğu mühendisler, teknisyenler.”

Birol, Türkiye’nin de bu süreçten etkileneceğini vurguladı. Çalışmayı tanıtan IICEC Araştırma Direktörü Bora Şekip Güray ise 2040’a kadar senaryo bazlı politika önerileri de geliştirildiklerini ifade ederek Türkiye’nin yıllık enerji yatırım ihtiyacı ortalamasının referans senaryoda 8 milyar dolar, alternatif senaryoda 9 milyar dolar olacağının altını çizdi. Karadeniz’de bulunan gaza da atıf yapan Güray, bugün doğalgazda yüzde 1 olan yerli payının 2040’ta referansa göre yüzde 25, alternatife göre yüzde 51’e çıkabileceğini anlattı. Güray, “Yeni keşiflerle bu değişebilir. Mevcut sözleşmelerin bitişi de bu piyasayı daha rekabetçi hale getirecek” dedi.

‘BİLİMİN IŞIĞI GÖRÜLDÜ’

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da pandemide belirsizliklerin arttığını, ancak bugünlerde tünelin ucunda bilimin ışığının görüldüğünü hatırlatarak “Enerji sektörü Türkiye’de büyüyor. Yol haritası niteliğinde bir rapor bu. Öngörülebilirlik her alanda çok önemli. Bu raporun yatırımların artmasına referans olmasını umuyorum” dedi.