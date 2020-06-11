İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili atandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alper Bilgili'yi İETT Genel Müdürü olarak görevlendirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü’ne Alper Bilgili’yi atadı.
Bilgili, Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen ÜDY (Üst Düzey Yönetici) ve IRU tarafından verilen CPC mesleki yetkinlik belgelerine sahip.
Alper Bilgili, 2011 yılında IRU Karayolu Taşımacılığı Tepe Yöneticisi, 2013, 2015, 2017 yıllarında ise Atlas Yılın Karayolu Taşımacılığı Yöneticisi Ödülleri’ni de kazandı.
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