İETT otobüsü bir anda alev aldı
İstanbul Fatih'te otobüste çıkan yangın, sürücünün dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.
Eminönü'nden Aksaray istikametine giden İETT otobüsünün motor kısmından, Atatürk Bulvarı'na geldiğinde alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı Vefa Durağı'na yanaştırıp, yolcuları indirdi. Ardından da yolcularla birlikte alevlere müdahale etti.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü.
''BİR ANDA ALEV ALDI''
Olaya tanık olan Kadir Çalman, otobüsün bir anda alev aldığını belirterek, "Yolcular kendilerini dışarı zor attı. Otobüsün yan tarafından alevler çıkıyordu. Yolcular söndürmeye çalıştılar ancak söndüremediler. İtfaiye geldi ve söndürdü" şeklinde konuştu.
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