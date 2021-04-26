Esenler'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın
Esenler'de bir şantiyede, işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerler yanarak kullanılamaz hale geldi.
Esenler, Giyimkent'te yapımına devam eden inşaatta, işçilerin kaldığı konteynerlerde saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Alevler kısa sürede çok sayıda konteynere sıçradı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri konteynerlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 15 konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Giyimkent'te çalışan Talha Kanyon, "Çalışıyorduk. Camdan baktığımızda ilk konteynerde yangın başlamıştı. Bir anda etrafı sardı. İşçilerin kaldığı konteynerler bunlar. İçeride kimse yoktu. Öğle yemeğindeymiş işçiler. İşçilerin kaldığı yerler, giysileri yandı kül oldu. Yaralı yok" dedi.
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