Bağdat'ta Covid-19 hastanesindeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi

25 Nisan 2021 Pazar, 02:09

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, Bağdat’taki pandemi hastanesinde dün çıkan yangın sonucu ölenlerin sayısı 82'ye yükseldiği belirtildi.

Çok sayıda ambulansın sevk edildiği hastanede çıkan yangın söndürüldü. Çevre bölgelerden onlarca sivil vatandaşın yangını söndürme olayında yardım ettiği görüldü. Yangında hayatını kaybedenlerin cesetleri ve yaralılar başkentteki diğer hastanelere kaldırıldı.

Bağdat'ta Kovid-19’a yakalananların kaldığı İbn el-Hatip Hastanesi’nde yangın meydana geldi. Yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği iddia ediliyor.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de yaptığı yazılı açıklamada, meydana gelen olayı kınadı ve hastanede yangın nedeninin araştırılması için inceleme başlatılması talimatı verdiğini bildirdi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada "Sağlık Bakanı Hasan Temimi görevden alınsın" şeklinde tepkiler dile getirildi.



