İfade Özgürlüğü Derneği’nin raporu, Türkiye’deki yasakları gözler önüne serdi

03 Temmuz 2020 Cuma, 05:11

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve uzman araştırmacı Ozan Güven tarafından hazırlanan “Buzdağının Görünmeyen Yüzü” başlıklı rapor, Türkiye’deki internete uygulanan sansürün devam etiğini ortaya koydu. “2019 sonu itibarıyla” Türkiye’den 408 bin 494 web sitesinin erişime engellendiği belirtilen raporda, bu kapsamda 130 bin URL adresine, 7 bin Twitter hesabına, 40 bin tweet’e, 10 bin YouTube videosuna ve 6 bin 200 Facebook içeriğine de yasa uyarınca erişim engeli getirildiği kaydedildi.

Rapora göre, Türkiye’den toplam 61 bin 49 alan adı erişime engellendi. 2019 yılı içinde “en çok haberi engellenen haber sitesi” kategorisinde 336 haberle Hürriyet gazetesi ilk sırada yer aldı. 226 haberi erişime engellenen Haberler.com ikinci, 222 haberi erişime engellenen Sabah gazetesi ise üçüncü oldu.

Raporda ayrıca, 2012 başı ve 2019 birinci yarı yıl sonu itibarı ile Twitter’a dünya genelinde gönderilen 7 bin 396 mahkeme kararından toplam 5 bin 487 (yüzde74) mahkeme kararının Türkiye’den gönderildiği belirtilirken, Türkiye’nin bu kategoride açık ara birinci sırada yer aldığı vurgulandı. 1096 karar ile Rusya’nın ikinci sırada, 336 kararla Brezilya’nın üçüncü sırada yer aldığı anlatıldı.

‘YASAK ÇARE OLAMAZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendiren Yaman Akdeniz, dernek raporundaki verileri paylaşarak, “Zaten Türkiye’de oldukça baskıcı ve kısıtlayıcı bir yapı var” dedi. Sosyal ağların Türkiye’de ofis açmalarının tehlikeli olacağını belirten Akdeniz, “Geldikleri zaman Türk hukukunun bir parçası olacaklar. Sulh ceza hâkimlikleri ne karar verirse uygulamak zorunda olacaklar.

Ayrıca Türkiye’deki kullanıcıların kişisel verilerini de paylaşmak zorunda olacaklar” dedi. Akdeniz, “Elbette sosyal medya ile ilgili problemler var. Ancak çözüm, yasaklamak veya kapatmak olmamalı. Türkiye her zaman bunu yaptı. Git gide artan bir sansür mekanizması var” diye konuştu.