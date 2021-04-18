İfade özgürlüğüne baskıda sıra sanatçıda

18 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Türk tiyatrosunun her dönem muhhalif sanatçısı Genco Erkal’a açılan soruşturma için beş yıl uğraşmaları gerekmiş. Soruşturmanın 2016 yılında bir yurttaşın Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na Erkal’ın paylaşımlarını mail atmasıyla başlatıldığı ortaya çıktı. 2016 yılında atılan mailin ardından Genco Erkal’ın sosyal medya hesapları tam 5 yıl boyunca incelendi. Nihayet Erkal’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın diplomasını sorduğu ve Ayder Yaylası’nın betonlaşmasına karşı çıktığı bazı paylaşımlardan "delil" yaratılarak hakkında soruşturma başlatıldı. Erkal’ın avukatı Aslı Kazan, “Müvekkilimiz 60 yılı aşkın sanat hayatı olan bir kişi. Yıllardır mevcut iktidarları eleştirmiş, yargılanmış. Ancak ilk kez ‘cumhurbaşkanına hakaretten’ hakkında soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma aydınlara yönelik baskının bir parçası” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma dosyasında Genco Erkal’ın farklı yıllarda yaptığı paylaşımlar yer aldı. Erkal’ın sosyal medyadaki “Âlemin çocuk doğurup doğurmayacağına karışacağına diplomayı ortaya bir koy bakalım” şeklindeki paylaşımı ise suçlama konusu yapıldı. Ayrıca Erkal’ın, "Erdoğan: Ayder Yaylası’ndaki çalışmanın 2022 yılına kadar bitirilmesini hedefliyoruz” şeklindeki bir tweet’i alıntılayarak “Eyvah, güzelim Ayder Yaylası’nı bitirmeye karar vermiş. Parmağının değdiği yeri beton edip kurutur" paylaşımına da dosyada yer verildi. Erkal ve avukatı Aslı Kazan, yarın İstanbul Adliyesi’ne giderek ifade verecek.

'AYDINLARA YÖNELİK BASKININ BİR PARÇASI'

Soruşturmaya ilişkin gazetemize bilgi veren avukat Aslı Kazan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile düşünce ve ifade hürriyetinin önündeki engellerin kaldırılacağını taahhüt ettiğini anımsatarak “Hemen sonrasında ülkemizin düşün ve sanat dünyasının en önemli isimlerinden biri olan müvekkilimiz Genco Erkal hakkında bazı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıya soruşturma başlatıldı. Müvekkilimizin soruşturma konusu paylaşımlarına baktığımızda bu ifadelerin değil hakaret, ağır eleştiri olarak bile değerlendirilemeyeceğini söyleyebiliriz. Müvekkilimiz her zaman yaptığı gibi, hak ihlallerine, sisteme, doğa talanına yönelik görüşlerini, eleştirilerini, kendine has üslubuyla ve mizahi bir dille aktarmıştır. Bu nedenle bunun bir suç soruşturmasından daha çok aydınlığa, aydınlara yönelik baskının bir parçası olduğunu düşünüyorum” dedi.

'UTANÇLA HATIRLANACAK'

Genco Erkal’ın uzun sanat yaşamı boyunca birçok cumhurbaşkanının görev yaptığını belirten avukat Kazan özetle şunları söyledi: “Hepsi gelip geçti. Ülkenin geleceğinde bu ucube ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu olmayacak ve utançla hatırlanacak ama Genco Erkal sanatıyla, düşünceleriyle var olmaya devam edecektir.”