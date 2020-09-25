İfadeye çağırılan Ahmet Mahmut Ünlü sabah saatlerinde emniyete gitti

25 Eylül 2020 Cuma, 10:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Mahmut Ünlü'nün, katıldığı bir televizyon programında "Selefi derneklerin silahlandığı" iddiası üzerine soruşturma başlattı. Bu kapsamda bilgisine başvurmak üzere Ünlü'yü ifadeye çağırdı.

Ahmet Mahmut Ünlü, sabah saatlerinde İstanbul Emniyetine gitti. İfadeye çağırıldığı bilinen Ünlü'nün işlemlerinin ardından emniyetten ayrıldığı öğrenildi.







