Ünlü'den 'gözaltı' açıklaması

22 Eylül 2020 Salı, 11:09

'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen, İsmailağa cemaatinden Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'deki bazı selefi derneklerin silahlandığı ve iç savaşa hazırlandığı konusunda uyarı yapmıştı.

Bu gelişme üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ünlü'nün ifadesine başvurma kararı aldığı belirtildi.

Sosyal medyada, ‘Cübbeli Ahmet Hoca gözaltına alındı’ haberleri sonrası Ünlü'den bir açıklama geldi.

Ünlü, kendi Youtube kanalı üzerinden ses kaydıyla yaptığı açıklamasında, “Gözaltıma alındığıma dair bazı haberler dolaşıyor. Böyle bir şey yok. Aslında sizlere görüntülü bir şekilde ulaşmak isterdim. Yanımda bunu yapacak kimse yok. Çok kişi arıyor. İnsanları paniğe sokmamak adına ses kaydı almak istedim. Emniyetten bilgime başvurulmak üzere davet edildim. Buna icabet edeceğim. Herhangi bir gözaltı yok. Emniyet ile gerekli bilgileri paylaşacağım. Arkadaşlarımız yanlış bilgilerle paniğe kapılmasınlar. Dualarınızı bekliyorum” dedi.