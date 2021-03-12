IFJ yıllık raporunu açıkladı: Türkiye cezaevindeki gazetecilerle ilk sıralarda
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), açıkladığı yıllık raporuna göre, Türkiye "dünyada en fazla gazeteciyi cezaevine gönderen ülke" oldu. Türkiye'yi hapisteki 23 gazeteciyle Çin, 20 kişiyle Mısır, 16 kişiyle Eritre ve 14 kişiyle Suudi Arabistan izledi.
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, gazeteci ölümleriyle ilgili raporunu açıkladı. Mart 2021 itibarıyla dünya çapında en az 229 gazetecinin cezaevinde bulunduğuna işaret edilen rapora göre Türkiye, "dünyada en fazla gazeteciyi cezaevine gönderen ülke" oldu.
Rapora göre en az 67 medya çalışanının cezaevinde bulunduğu Türkiye'yi hapisteki 23 gazeteciyle Çin, 20 kişiyle Mısır, 16 kişiyle Eritre ve 14 kişiyle Suudi Arabistan izledi.
IFJ Genel Sekreteri Bellanger, "Demokrasi adını hak eden hiçbir ülke, ifade özgürlüğü aracılarını hapse atamaz" değerlendirmesinde bulundu.
2019'A GÖRE 17 KİŞİ ARTTI
Yıllık raporunu kamuoyuna sunan IFJ, geçen yıl öldürülen gazeteci sayısının 2019'a göre 17 kişi arttığını belirterek 2020'de gazeteci cinayetlerinin 16 farklı ülkede meydana geldiğini kaydetti.
Meksika son 5 yılda 4'üncü kez gazeteci cinayetlerinde ilk sırada yer alırken 14 gazetecinin öldürüldüğü Meksika'yı 10 cinayetle Afganistan, dokuz cinayetle Pakistan ve sekiz cinayetle Hindistan izledi. Filipinler ve Suriye'de de dörder gazeteci cinayete kurban gitti. Nijerya ve Yemen'de üçer gazeteci öldürülürken diğer cinayetler Irak, Somali, Bangladeş, Kamerun, Honduras, Paraguay, Rusya ve İsveç'te gerçekleşti.
"SUÇ BARONLARININ ZALİM HÜKÜMDARLIĞI"
IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, "Meksika'da suç baronlarının zalim hükümranlığı, Pakistan'da aşırılıkçıların uyguladığı şiddet, Hindistan ve Filipinler'de sertlik yanlılarının hoşgörüsüzlüğü, medyada kan akmaya devam etmesinde rol oynadı" dedi.
Kaynak: DW Türkçe
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