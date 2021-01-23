İGC: Yaktığı ışık söndürülemez

23 Ocak 2021 Cumartesi, 17:06

İGC, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde aracına yerleştirilen bomba ile katledilen Uğur Mumcu'yu anma mesajında, "Gazeteci Uğur Mumcu, Mustafa Kemal Atatürk ilkelerine bağlılığı, gösterdiği demokrasi mücadelesiyle yaşadığı dönemin en önemli aydınıydı. Uğur Mumcu ismi Türk basın tarihine onurla yazıldı, haberleri, yazıları ve araştırmaları sonraki kuşaklara miras kaldı. Bugün içinde bulunduğumuz durum öngörülerinin, uyarılarının ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Onurlu duruşuyla, hukukçu ve gazeteci kimliğiyle genç gazetecilere örnek oldu, yolunu aydınlattı." ifadelerine yer verdi.

"Araştırmacı gazeteciliğin simgesi gazeteci- yazar Uğur Mumcu’yu ölümünün 28.yılında saygıyla anıyoruz." denilen mesajda şunlar kaydedildi.:

Yürekli kalemleri engellemeye çalışan korkaklar unutmamalı ki Uğur Mumcu ve katledilen nice aydınımız fikirleriyle yaşamaya, öğretileriyle bizlere rehber olmaya devam ediyor. Çünkü gazeteciler, gerçekleri savunanlar öldürülerek yok edilemez. Aydınlık bir gelecek için yaktıkları ışık söndürülemez.

Başta Uğur Mumcu olmak üzere katledilen tüm aydınlarımızı saygıyla anıyoruz. “Her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar doğacaktır.” sözünün ışığında unutmuyor ve unutturmuyoruz; her türlü yıldırmaya, baskıya, engellemeye rağmen gerçekleri yazan yürekli gazeteciler her zaman var olacaktır.