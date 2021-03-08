İGC'den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı

08 Mart 2021 Pazartesi, 09:51

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların toplumsal yaşamda ayrımcılığa karşı gelerek eşitlik için mücadele ettiği, farkındalık çağrılarında bulunduğu gündür." vurgusu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Ancak; kadınlar 21. yüzyılda bile cinsiyete dayalı ayrımcılıkla, şiddetle, baskıyla, yobaz düşüncenin dayatmalarıyla savaşıyor. Çalışma hayatında statü ve gelir olarak emeğinin hakkını hala alamıyor, yeteri kadar söz sahibi olamıyor. Tek tuşla bilgiye ulaştığımız şu çağda bile okul sırası görmemiş kadınlar var. Yetenekleriyle, başarılarıyla gündemde olması gereken kadınlar cinayetlerle, şiddetle, taciz, intihar ve çocuk gelin vakalarıyla basında yer buluyor.

Yıllardır süregelen bu sorunları gidermek için hepimize büyük görev düşüyor. Erkek egemen anlayış yerine eşit ve çağdaş düşünceye uymak, siyasette, medyada eril dilden, hak ihlalinden uzaklaşmak gerekiyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak gerekiyor. Şiddet suçlularına, cinayet faillerine adeta ödül niteliğindeki adalete güvenimizi sarsan kararları ve bunu kanıksamayı bırakmak gerekiyor. Bu da basın kuruluşlarında, iş dünyasında, siyasette kısaca hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinden geçiyor.

Her yıl olduğu gibi bu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde de öncelikli dileğimiz ve hedefimiz kadınların edilgen konumdan çıkması, şiddetten, eşitsizlikten arındığı, anayasal hak ve güvenceyle korunduğu bir ülkede ve dünyada dayanışma içinde yaşamasıdır. Tüm bunlar sağlandığında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sadece sözde değil gerçek anlamda kutlu olacaktır.

Mücadele ışığı yakan ve güne vesile olan kadınlara saygıyla…